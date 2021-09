Addio Donato? Bacioni da Salvini Ecco chi entra nella Lega | i nomi Colpo durissimo per Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La risposta all'uscita dal gruppodell'europarlamentare Francescaarriva dalla Lombardia. Qui il Carroccio è pronto a fare un'infornata di nuovi esponenti. I primi, tutti in uscita da Forza Italia, verranno presentati già questa mattina da Matteo, ma non è escluso che dopo le amministrative ne possano arrivare altri. Il nome più altisonante è quello di Alessandro Fermi, il 47enne presidente del Consiglio regionale lombardo. Il comasco da tempo è in procinto di passare al Carroccio, tanto che i primi rumors che lo riguardano datano addirittura luglio 2020. Alle ultime regionali Fermi ha collezionato 8.229 preferenze, risultano il più votato in provincia di Como, ed è stato tra i più accaniti sostenitori, tra gli azzurri, delle richieste di maggior autoa per la Lombardia. Assieme a lui verrà ...

Rinaldi_euro : #Lega, nessuna slavina al Parlamento Ue con l'addio di #Donato. 'Anzi...' - - PinascoDanilo : RT @velo_di_maia: Avviso ai pasdaran della #CGIL con particolare riferimento a #Landini, che cinguettano con i #novax, che posizioni di que… - Libero_official : L'addio della #Donato alla #Lega? #Salvini risponde con la campagna acquisti: 'Parte l'esito'. i nomi di chi lascia… - carloarbini51 : RT @MilkoSichinolfi: La Donato per la terza volta consecutiva a #dimartedi è una subdola forma di accanimento contro il buon senso. Addio F… - salvfor3 : RT @MilkoSichinolfi: La Donato per la terza volta consecutiva a #dimartedi è una subdola forma di accanimento contro il buon senso. Addio F… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Donato

A tal proposito si cerca di ridimensionare anche l'dell'europarlamentare siciliana Francesca- la cui candidatura a Bruxelles è stata sapientemente "costruita" e lanciata nei salotti tv, ...La verità è che nessuno sembra stracciarsi le vesti per l'di. "Ma non c'è niente da dire.... Si tratta di una che e' entrata nella Lega due anni fa, meglio così" ha commentato chiedendo ...Non soltanto Donato, la Lega è pronta a perdere altri pezzi per la strada: "No vax" e "No Green Pass" non appoggiano la linea del partito ...Il 40% dei deputati del Carroccio alla Camera non vota la fiducia al decreto sulla certificazione verde. La frattura tra le anime del partito sembra insanabile. E Salvini pensa al congresso Matteo Sal ...