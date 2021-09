Addio a Willie Garson, lo Stanford di Sex and the City (Di mercoledì 22 settembre 2021) È scomparso all’età di 57 anni l’ attore di Sex on the City Willie Garson. A darne il triste annuncio è il figlio Nathen Garson Willie Garson è un attore statunitense, il quale ha iniziato a studiare recitazione all’età di 13 anni presso l’Actors Institute di New York. Ha fatto centinaia di apparizioni in tv e nei film, infatti, oltre a Sex and the City, ha avuto successo con il personaggio Mozzie, un truffatore nella serie tv White Collar. Appare anche in Nypd Blue, Hawaii Five-0 e Supergirl. L’attore ha adottato suo figlio Nathen di 8 anni nel 2009, comunicandolo sui social. Ad annunciare la morte del 57enne Willie Garson, lo storico interprete di Stanford Blatch, l’amico di Carrie Bradshaw in Sex and the ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 settembre 2021) È scomparso all’età di 57 anni l’ attore di Sex on the. A darne il triste annuncio è il figlio Nathenè un attore statunitense, il quale ha iniziato a studiare recitazione all’età di 13 anni presso l’Actors Institute di New York. Ha fatto centinaia di apparizioni in tv e nei film, infatti, oltre a Sex and the, ha avuto successo con il personaggio Mozzie, un truffatore nella serie tv White Collar. Appare anche in Nypd Blue, Hawaii Five-0 e Supergirl. L’attore ha adottato suo figlio Nathen di 8 anni nel 2009, comunicandolo sui social. Ad annunciare la morte del 57enne, lo storico interprete diBlatch, l’amico di Carrie Bradshaw in Sex and the ...

Advertising

SimonaCroisette : RT @telesimo: L'attore #WillieGarson, noto per aver interpretato Stanford in #SexandtheCity e Mozzie in #WhiteCollar, è morto all'età di 57… - mapdig : Carrie perde il suo migliore amico. È scomparso a 57 anni Willie Garson, lo #Stanford Blatch di Sex and the City - IliaCiuffetta : RT @vogue_italia: Addio a uno dei pilastri di Sex and The City. - lapacechenonho_ : RT @RollingStoneita: Aveva 57 anni. Oltre a interpretare l'amico di Carrie nella serie di culto, l'attore ha recitato in diversi show e fil… - redazionerumors : Conosciuto come il migliore amico di Carrie in #SexandtheCity, l'attore americano dal look stravagante e dalla batt… -