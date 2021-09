Addio a Willie Garson, l’amico di Carrie di Sex and the City (Di mercoledì 22 settembre 2021) È morto Willie Garson, l’amico di Carrie di Sex and the City, aveva 57 anni. L’annuncio dato dal figlio su Instagram Willie Garson (Getty Images)Un colpo per i fan di Sex and the City per la scomparsa di un viso che hanno visto molte volte. È morto a 57 anni l’attore Willie Garson, interprete di Stanford Blatch, l’amico di Carrie, una delle protagoniste della storica serie. La notizieaè stata data dal figlio Nathen Garson sui social: “Ti amo così tanto papà”, ha scritto su Instagram. Secondo i media americani è morto a causa di una malattia che gli ha lasciato poco tempo. Per sei stagioni ha ricoperto il ruolo di Blatch, un agente è per il personaggio ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 settembre 2021) È mortodidi Sex and the, aveva 57 anni. L’annuncio dato dal figlio su Instagram(Getty Images)Un colpo per i fan di Sex and theper la scomparsa di un viso che hanno visto molte volte. È morto a 57 anni l’attore, interprete di Stanford Blatch,di, una delle protagoniste della storica serie. La notizieaè stata data dal figlio Nathensui social: “Ti amo così tanto papà”, ha scritto su Instagram. Secondo i media americani è morto a causa di una malattia che gli ha lasciato poco tempo. Per sei stagioni ha ricoperto il ruolo di Blatch, un agente è per il personaggio ...

Advertising

verderameblu : RT @badtasteit: #WillieGarson è morto a 57 anni, addio all'interprete di Stanford in #SexandtheCity - cateave : RT @badtasteit: #WillieGarson è morto a 57 anni, addio all'interprete di Stanford in #SexandtheCity - cateave : RT @RollingStoneita: Aveva 57 anni. Oltre a interpretare l'amico di Carrie nella serie di culto, l'attore ha recitato in diversi show e fil… - peppesava : RT @Ragusanews: Willie Garson è morto a 57 anni: addio alla star di Sex and the city - Ragusanews : Willie Garson è morto a 57 anni: addio alla star di Sex and the city -