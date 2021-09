Addio a Willie Garson | indimenticabile Stanford di Sex and the City

(Di mercoledì 22 settembre 2021) E' morto a 57 anni. Amatissimo caratterista era celebre soprattutto per il ruolo diBlatch , icona gay interpretata in tutte le stagioni di ' Sex and the' e anche nei due ...

Leggi Anche L'icona gay di 'Sex and the City'Garson svela: 'Sono etero, ma non ho mai fatto 'coming out'...' 'Ti amo così tanto papa - ha scritto Nathen Garson nel post - . Riposa in pace e ...AGI -Garson, alias Stanford Blatch nella serie cult 'Sex and the city' . L'attore è morto all'età di 57 anni. E' stato il figlio Nathen a confermarne la scomparsa sul suo profilo Instagram: '...Matt Bomer e il cast di White Collar dicono addio a Willie Garson, l'attore morto a 57 anni dopo una battaglia contro il cancro ...E' morto Willie Garson, attore che ha recitato in numerose serie tv, ma che era soprattutto noto per Sex and the City e White Collar ...