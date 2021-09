Achille Lauro | la rock star si racconta nel suo primo libro

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Life&People.it La popromana 31enne presenta il propriofotografico “” presso il Museo delle Culture di Milano, in una mostra visitabile dal 22 settembre al 10 ottobre 2021. L’evento intitolato “Idol is present Photo Book Experience” si sviluppa in tre tappe fondamentali: il firmacopie con l’installazione vivente, il Talk e la Camera delle Meraviglie. L’esperienza in arrivo si configura, dunque, come una presentazione editoriale del tutto straordinaria, in puro stile. Ilfotografico su, dedicato a tutti gli amanti dell’arte e dello stile. Si tratta di un-oggetto, unico nel suo genere, perfetto riflesso dell’identità ...

online la nuova edizione del GrMusica di diregiovani.it. Oggi si parla di: Carlos Santana è su tutte le piattaforme con "Whiter shade of pale";pubblica il suo terzo libro; Benjamin Mascolo e Bella Thorne duettano in "Up in flames"; Simona Molinari torna con "Davanti al mare"; Greta Zuccoli è in rotazione radiofonica con "Sopra ...In occasione dell'uscita del libro fotografico '' edito da 24 ORE Cultura, il museo MUDEC ospiterà l'evento speciale 'Idol is present. Photo Book experience' che si svilupperà in ...Una mostra con gli iconici abiti indossati a Sanremo e tutto ciò che c'è dietro le sue performance. Sarà l'occasione per presentare il suo libro fotografico "Achille Lauro".Doppio appuntamento a settembre con il mensile di lusso e lifestyle. Dopo lo Speciale Design, arriva lo Speciale dedicato alla Milano Fashion Week ...