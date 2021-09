'Achille Lauro', i tanti volti dell'artista performer (Di mercoledì 22 settembre 2021) 'Achille Lauro (Ed. 24ore Cultura, 280 pagine, 79 euro in libreria, 250 euro edizione speciale limitata e firmata). Nato come trapper di periferia, Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021) '(Ed. 24ore Cultura, 280 pagine, 79 euro in libreria, 250 euro edizione speciale limitata e firmata). Nato come trapper di periferia,, pseudonimo diDe Marinis, è ...

Gr Musica " Edizione del 22 settembre online la nuova edizione del GrMusica di diregiovani.it. Oggi si parla di: Carlos Santana è su tutte le piattaforme con "Whiter shade of pale"; Achille Lauro pubblica il suo terzo libro; Benjamin Mascolo e Bella Thorne duettano in "Up in flames"; Simona Molinari torna con "Davanti al mare"; Greta Zuccoli è in rotazione radiofonica con "Sopra ...

