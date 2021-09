A Monreale un successo la Giornata della prevenzione oncologica

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Ladedicata alla, che ha visto come protagonista anche, è un’occasione importante per lo screening, soprattutto delle patologie femminili, di cui molte nostre concittadine hanno potuto fruire”. È quanto dichiarato dal presidente del consiglio comunale diMarco Intravaia, che ha visitato la mostra “Cuori intatti” del fotografo Fabrizio Villa. Piazza Guglielmo II oggi ha ospitato la, organizzata da Assessorato regionale alla Salute e Asp di Palermo dedicata alla promozionesalute e in particolare alla sensibilizzazione sull’importanza degli screening oncologici. Sono stati eseguiti test gratuiti come lo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni di età ma anche lo screening del ...

MONREALE, 19 settembre – Con una gradevole serata all'Al Balhara Resort di Aquino ed alla presenza di diverse autorità e personalità, si è conclusa ieri sera la prima edizione del "Monreale Premio Amb ...