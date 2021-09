A Milano il business italiano incontra quello russo (Di mercoledì 22 settembre 2021) in occasione dell'assemblea dei soci e del convegno pubblico della Camera di Commercio italo - russa (Ccir). Nella cornice dell'Hotel Principe di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) in occasione dell'assemblea dei soci e del convegno pubblico della Camera di Commercio italo - russa (Ccir). Nella cornice dell'Hotel Principe di ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano business A Milano il business italiano incontra quello russo A Milano il business italiano incontra quello russo in occasione dell'assemblea dei soci e del convegno pubblico della Camera di Commercio italo - russa (Ccir). Nella cornice dell'Hotel Principe di ...

#RESTARTTOGETHER: UN SUCCESSO OLTRE LE ATTESE ...dopo tanto tempo e di nuovo motivate a realizzare business toccando con mano la qualità delle collezioni presentate. Soddisfatto dell'esito Siro Badon Presidente di Assocalzaturifici e MICAM Milano: '...

A Milano il business italiano incontra oggi quello russo Agenzia askanews A Milano il business italiano incontra quello russo Milano, 22 set. (askanews) - A Milano il business italiano incontra quello russo in occasione dell'assemblea dei soci e del convegno pubblico ...

Micam in archivio con oltre 22 mila visitatori, Badon: "questa è stata l’edizione del rinascimento" 5' di lettura 21/09/2021 - #restarttogether ha funzionato. Si chiudono oggi Micam, il Salone Internazionale della Calzatura, Mipel, Salone dedicato alla Pelletteria e The One Special Featured by Micam ...

