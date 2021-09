A fine mese la capienza di cinema e teatri potrebbe salire al 75-80% (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prima di arrivare al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto che impone il Green Pass a 23 milioni di lavoratori è stato modificato. Il governo ha deciso di cancellare un aspetto che aveva fatto molto discutere: la sospensione dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti del certificazione verde. Le modifiche L’assenza ingiustificata resta, così come la perdita dello stipendio fino a quando il lavoratore senza pass non si mette in regola. Ma nel testo definitivo è saltato il passaggio per cui «a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione» – come spiega il Corriere. È una delle novità del provvedimento che ha già fatto aumentare le prenotazioni delle vaccinazioni. Il decreto entra in vigore il 15 ottobre, ma alcune importanti decisioni ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prima di arrivare al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto che impone il Green Pass a 23 milioni di lavoratori è stato modificato. Il governo ha deciso di cancellare un aspetto che aveva fatto molto discutere: la sospensione dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti del certificazione verde. Le modifiche L’assenza ingiustificata resta, così come la perdita dello stipendio fino a quando il lavoratore senza pass non si mette in regola. Ma nel testo definitivo è saltato il passaggio per cui «a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione» – come spiega il Corriere. È una delle novità del provvedimento che ha già fatto aumentare le prenotazioni delle vaccinazioni. Il decreto entra in vigore il 15 ottobre, ma alcune importanti decisioni ...

