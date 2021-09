3 giorni di permesso legge 104/92: gli altri familiari non devono rilasciare nessuna autodichiarazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D. Lgs 151/2001 e dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24), in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo il testo vigente della104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D. Lgs 151/2001 e dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24), in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. L'articolo .

Advertising

ProDocente : 3 giorni di permesso legge 104/92: gli altri familiari non devono rilasciare nessuna autodichiarazione - marialetiziama9 : RT @saldi_di: Esattamente 7 giorni fa mi presento al posto di lavoro con esito tampone negativo ma non è mai arrivato il link per il lascia… - irritatrix : RT @saldi_di: Esattamente 7 giorni fa mi presento al posto di lavoro con esito tampone negativo ma non è mai arrivato il link per il lascia… - emsiclaire5 : RT @saldi_di: Esattamente 7 giorni fa mi presento al posto di lavoro con esito tampone negativo ma non è mai arrivato il link per il lascia… - Musso___ : RT @saldi_di: Esattamente 7 giorni fa mi presento al posto di lavoro con esito tampone negativo ma non è mai arrivato il link per il lascia… -

Ultime Notizie dalla rete : giorni permesso Termoli, un arresto per rapina, estorsione e appropriazione indebita di Pescara unitamente a personale delle Compagnie di Termoli (CB) e Vasto (CH), avevano permesso di ... nonché di dare esecuzione alcuni giorni fa ad un altro ordine di carcerazione emesso a carico di ...

La fine dell'idillio media - Biden ... Biden ha atteso più di 50 giorni per presentarsi ad una conferenza stampa. Non stiamo parlando di ...ripetutamente insinuato che il personale della Casa Bianca controlla quando e dove gli è permesso ...

Permessi non retribuiti: quanti giorni spettano e quando Money.it Eitan, la nonna: “Ho potuto vederlo 40 giorni dopo il disastro”. Gli zii: “È stata una sua scelta” Continua il botta e risposta tra gli zii paterni e i nonni materni di Eitan, il piccolo di 6 anni sopravvissuto alla tragedia del Mottarone ...

Lega, le due anime del partito coesistono da sempre. E hanno permesso la scalata di Salvini La divergenza esplicita delle due anime della Lega a cui stiamo assistendo in questi giorni non ci deve sorprendere. O meglio: non ci deve sorprendere il fatto che le due anime coesistano. È così da s ...

di Pescara unitamente a personale delle Compagnie di Termoli (CB) e Vasto (CH), avevanodi ... nonché di dare esecuzione alcunifa ad un altro ordine di carcerazione emesso a carico di ...... Biden ha atteso più di 50per presentarsi ad una conferenza stampa. Non stiamo parlando di ...ripetutamente insinuato che il personale della Casa Bianca controlla quando e dove gli è...Continua il botta e risposta tra gli zii paterni e i nonni materni di Eitan, il piccolo di 6 anni sopravvissuto alla tragedia del Mottarone ...La divergenza esplicita delle due anime della Lega a cui stiamo assistendo in questi giorni non ci deve sorprendere. O meglio: non ci deve sorprendere il fatto che le due anime coesistano. È così da s ...