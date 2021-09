Zaccagni, le parole dell'agente sul mancato trasferimento al Napoli (Di martedì 21 settembre 2021) Fausto Pari, agente di Zaccagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, per parlare del mancato trasferimento a Napoli da parte del suo assistito. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Zaccagni alla Lazio e non al Napoli? Bisogna parlare con i dirigenti del Napoli. Quest'anno è stato un mercato molto bloccato, non c'erano grandi risorse". Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) Fausto Pari,di, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss, nel corsoa trasmissione Radio Goal, per parlare delda parte del suo assistito. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "alla Lazio e non al? Bisogna parlare con i dirigenti del. Quest'anno è stato un mercato molto bloccato, non c'erano grandi risorse".

