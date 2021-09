Xiaomi sta per aprire un nuovo Store in Italia: ecco i dettagli (Di martedì 21 settembre 2021) Xiaomi è pronta a inaugurare il nuovo Xiaomi Store a Civitanova Marche con un evento fissato per il giorno 25 settembre alle ore 10:30 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 21 settembre 2021)è pronta a inaugurare ila Civitanova Marche con un evento fissato per il giorno 25 settembre alle ore 10:30 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

infoitscienza : Xiaomi registra i marchi MeUI e POCKO: che cosa sta succedendo? - GizChinait : #XIAOMI registra i marchi MeUI e POCKO: che cosa sta succedendo? - AndreFrassi : @iamexemi Che dimensione? Io comunque ho preso quelli della xiaomi (grande come zaino per lavoro e piccolo - più di… - PuntoCellulare : Emergono i primi dettagli sul Galaxy A73 che Samsung dovrebbe lanciare nel corso della prossima primavera. La compe… - GizChinait : Un nuovo mid range #Poco sta per arrivare: prime certificazioni #XIAOMI -