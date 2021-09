Walter muore a 23 anni, Cornale piange il “Gigante buono” (Di martedì 21 settembre 2021) Pradalunga. Chi lo chiamava “Gigante buono” e chi “Pollicino”, nomi affettuosi per definire la stazza, la generosità e la bontà d’animo di Walter Pezzotta, scomparso domenica 20 settembre a soli 23 anni a causa di un male incurabile. A Cornale di Pradalunga, dove viveva con la madre Emanuela e il padre Giuliano, era molto conosciuto: suonava nella banda, si dava da fare come volontario all’oratorio, “non diceva mai di no a nessuno”, dichiara commosso Alberto Bergamelli, il presidente dell’atletica Saletti di Nembro. Walter si era avvicinato al mondo dello sport circa quattro anni fa: “Lo avevano portato qui al centro sportivo alcuni suoi amici – racconta Bergamelli -. Inizialmente voleva perdere qualche chilo, poi ha preso passione e si allenava come lanciatore del ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021) Pradalunga. Chi lo chiamava “” e chi “Pollicino”, nomi affettuosi per definire la stazza, la generosità e la bontà d’animo diPezzotta, scomparso domenica 20 settembre a soli 23a causa di un male incurabile. Adi Pradalunga, dove viveva con la madre Emanuela e il padre Giuliano, era molto conosciuto: suonava nella banda, si dava da fare come volontario all’oratorio, “non diceva mai di no a nessuno”, dichiara commosso Alberto Bergamelli, il presidente dell’atletica Saletti di Nembro.si era avvicinato al mondo dello sport circa quattrofa: “Lo avevano portato qui al centro sportivo alcuni suoi amici – racconta Bergamelli -. Inizialmente voleva perdere qualche chilo, poi ha preso passione e si allenava come lanciatore del ...

