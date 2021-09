Volley, vincere la paura. La lezione del coach (Di martedì 21 settembre 2021) ... un'estate in cui lo sport " tra Europei, Olimpiadi e Paralimpiadi " ci ha reso orgogliosi di atlete e atleti, e ancora prima di donne e uomini, che nel loro piccolo quotidiano non smettono di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) ... un'estate in cui lo sport " tra Europei, Olimpiadi e Paralimpiadi " ci ha reso orgogliosi di atlete e atleti, e ancora prima di donne e uomini, che nel loro piccolo quotidiano non smettono di ...

Advertising

gianpaolonari : Resta comunque l’amarezza (non per colpa nostra) di non averlo fatto alla maniera che più ci aggrada: vincere la f… - bomberone1331 : RT @TGEUR24: #volley: l’Italia batte la Serbia nelle semifinali e adesso manca solo la Slovenia per vincere il campionato europeo. #italias… - mr_woody_ph : Come poteva #Cattelan vincere la domenica degli ascolti in prima serata se in contemporanea c'erano #JuventusMilan… - bioartechsport : ?????? Ora ridateci Giochi senza frontiere che dobbiamo vincere anche quelli!!! #italia #volley… - seblegendvettel : RT @GianScudieri: Non dico che Juventus-Milan dovesse sparire dalla prima pagina, ma per una cazzo di volta il box in alto poteva essere ri… -