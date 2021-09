Volley, Europei 2023 in Italia? Gli azzurri possono difendere il titolo in casa! Presentata la candidatura (Di martedì 21 settembre 2021) L’Italia potrebbe difendere in casa il titolo europeo conquistato due giorni fa a Katowice. La Nazionale Italiana di Volley maschile si è laureata Campionessa d’Europa per la settima volta nella storia, a sedici anni di distanza dall’ultima apoteosi, e nel 2023 potrebbe avere il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico, nel tentativo di confermarsi sul trono del Vecchio Continente. Ben prima di questa apoteosi, arrivata per mano dei ragazzi del CT Fefé De Giorgi capaci di fare centro alla prima grande uscita internazionale, si era parlato della possibilità di ospitare la manifestazione tra due anni. La FIPAV ha presentato formale candidatura alla CEV, come lo stesso Presidente Giuseppe Manfredi aveva annunciato a fine giugno quando aveva presentato i ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) L’potrebbein casa ileuropeo conquistato due giorni fa a Katowice. La Nazionalena dimaschile si è laureata Campionessa d’Europa per la settima volta nella storia, a sedici anni di distanza dall’ultima apoteosi, e nelpotrebbe avere il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico, nel tentativo di confermarsi sul trono del Vecchio Continente. Ben prima di questa apoteosi, arrivata per mano dei ragazzi del CT Fefé De Giorgi capaci di fare centro alla prima grande uscita internazionale, si era parlato della possibilità di ospitare la manifestazione tra due anni. La FIPAV ha presentato formalealla CEV, come lo stesso Presidente Giuseppe Manfredi aveva annunciato a fine giugno quando aveva presentato i ...

matteorenzi : Anche gli europei maschili di Volley! Il 2021 sarà ricordato come un anno pazzesco per lo sport tricolore. Magico!… - sportface2016 : +++CAMPIONI D'EUROPAAAAAAAAAAAAAA. ABBIAMO VINTO ANCHE GLI EUROPEI DI VOLLEY MASCHILI, SLOVENIA SCONFITTA 3-2+++ #EuroVolleyM - chetempochefa : Ci siamo: tutti a tifare la nostra nazionale nella finale degli Europei di volley ???? Forza azzurri ????… - gallian_c : RT @lUltimoUomo: Con una squadra dall'età media inferiore ai 24 anni e un allenatore appena arrivato. - emidio_antonio : RT @matteorenzi: Anche gli europei maschili di Volley! Il 2021 sarà ricordato come un anno pazzesco per lo sport tricolore. Magico! Complim… -