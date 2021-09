Volley | Alessandro Michieletto giocherà i Mondiali Under 21 I convocati dell’Italia | si gioca a Cagliari

Leggi su oasport

(Di martedì 21 settembre 2021) L’instancabileanche i21 dimaschile, in programma adal 23 settembre al 3 ottobre. Lo schiacciatore, reduce dai trionfali Europei con la Nazionale maggiore, ha risposto alla chiamata del CT Angiolino Frigoni, manifestando tutto il desiderio di prendere parte a questa competizione in chiusura di un’estate intensissima (aveva già disputato da titolare le Olimpiadi di Tokyo 2020 ed era in rosa durante la Nations League). Il 19enne ha voluto comprensibilmente raggiungere i compagni con cui lo scorso hanno aveva conquistato l’argento agli Europei20, occasione in cui buona parte della squadra tornò purtroppo a casa con la positività al Covid-19. Il martello, che si appresta a vivere una ...