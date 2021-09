Voglio essere un mago prima puntata: anticipazioni 21 settembre 2021 (Di martedì 21 settembre 2021) Voglio essere UN mago prima puntata. Arriva stasera in tv martedì 21 settembre 2021 su Rai 2 il reality show in cui dei giovani si mettono alla prova per trasformarsi da apprendisti incantatori e illusionisti professionisti. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Nella prima puntata, in onda martedì 21 settembre alle 21.20, i “teen wizard”, 7 ragazzi e 5 ragazze, dovranno cominciare a seguire i corsi e provare a migliorare in varie specialità magiche con la guida di insegnanti esperti: Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo, Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia. Come nella migliore ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 21 settembre 2021)UN. Arriva stasera in tv martedì 21su Rai 2 il reality show in cui dei giovani si mettono alla prova per trasformarsi da apprendisti incantatori e illusionisti professionisti. Ecco di seguito tutte lee gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Nella, in onda martedì 21alle 21.20, i “teen wizard”, 7 ragazzi e 5 ragazze, dovranno cominciare a seguire i corsi e provare a migliorare in varie specialità magiche con la guida di insegnanti esperti: Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo, Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia. Come nella migliore ...

