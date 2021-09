 “Visto che a Roma c’è la mafia?”

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 settembre 2021) Il tribunale diha condannato per associazione di stampo mafioso diversi esponenti del clan dei Casamonica, attivo nel quartierenina della Capitale. I giudici hanno condannato a 400 anni di reclusione complessivi una quarantina fra capi e affiliati alla famiglia, imputati fra l’altro per estorsione, usura e detenzione illegale di armi. Dopo sette ore di camera di consiglio, i giudici della decima sezione penale hanno deciso trent’anni di carcere per il boss Domenico Casamonica, accogliendo in pieno l’istanza della procura. Severe anche le pene per gli altri esponenti della famiglia. La sentenza segna un punto di svolta nella lotta alla criminalità organizzatana, anche se andrebbero evitate letture superficiali della vicenda (primo grado). “Vedete, alac’è”, si è ...