Virginia Raggi nel mirino social | chi tifa per la sua rielezione a Roma

(Di martedì 21 settembre 2021) Chesia ormai invasa dai cinghiali è cosa nota: lo si vede nelle foto e nei video che circolano sul web. Qualche ora fa è diventato virale il video in cui un branco di bestiole - attirato dai rifiuti - invade la carreggiata, spaventando i passanti. E non solo. A diventare virali adesso sono anche i meme che mettono nel, la sindaca della Capitale, da molti considerata la principale responsabile di questa "invasione di campo". In una delle foto ironiche che circolano di più suial momento c'è un gruppo di cinghiali con la scritta "Forza, siamo con te" e il simbolo del Movimento 5 Stelle. Chiaro riferimento alle prossime amministrative, in programma il 3 e 4 ottobre. Pare, insomma, che tra i suoi sostenitori ci siano anche loro.