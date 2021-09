Villarreal vs Elche: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 21 settembre 2021) Il Villarreal continuerà a cercare la prima vittoria della stagione nella Liga mercoledì 22 settembre quando ospiterà l’Elche all’Estadio de la Ceramica. Gli ospiti sono riusciti a ottenere solo una vittoria in campionato da soli, ma si sono diretti verso l’incontro sulla scia di una striscia di tre partite senza sconfitte. Il calcio di inizio di Villarreal vs Elche è previsto alle 22. Prepartita Villarreal vs Elche: a che punto sono le due squadre? Villarreal È stato un inizio di stagione difficile per il Villarreal, che è senza vittorie nelle prime quattro partite, anche se non è tutto negativo, dato che è anche imbattuto in quel periodo. La squadra di Unai Emery ha pareggiato ogni partita giocata in campionato finora, con il gol che si è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 settembre 2021) Ilcontinuerà a cercare la prima vittoria della stagione nella Liga mercoledì 22 settembre quando ospiterà l’all’Estadio de la Ceramica. Gli ospiti sono riusciti a ottenere solo una vittoria in campionato da soli, ma si sono diretti verso l’incontro sulla scia di una striscia di tre partite senza sconfitte. Il calcio di inizio divsè previsto alle 22. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?È stato un inizio di stagione difficile per il, che è senza vittorie nelle prime quattro partite, anche se non è tutto negativo, dato che è anche imbattuto in quel periodo. La squadra di Unai Emery ha pareggiato ogni partita giocata in campionato finora, con il gol che si è ...

