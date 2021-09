VIDEO / Nico Mannion scalda la mano: la malattia è alle spalle (Di martedì 21 settembre 2021) Prima della Supercoppa italiana tra la sua Virtus Bologna e l'Olimpia Milano, il playmaker azzurro Nico Mannion si è cimentato al tiro Leggi su golssip (Di martedì 21 settembre 2021) Prima della Supercoppa italiana tra la sua Virtus Bologna e l'Olimpia Milano, il playmaker azzurrosi è cimentato al tiro

Advertising

_Nico_Piro_ : #21settembre #Afghanistan nel video manifestazione di donne per la sharia e contro la democrazia a Farah City, capi… - _Nico_Piro_ : #20settembre #Afghanistan aggiornamenti. Ieri piccola manifestazione di donne a Kabul per chiedere la riapertura de… - _Nico_Piro_ : Per il terzo giorno di seguito a Jalalabad (un tempo roccaforte ISKP) c'è stato un attacco esplosivo contro i taleb… - MaribelLim : RT @Sirio53943017: - snsjuve : RT @dchinellato: ???? Former Warriors Nico Mannion trying some shots in his new Italian home. He’s on his way to full recovery after dropping… -