Vi spiego tutti i travagli della Lega (e del centrodestra). La bussola di Ocone (Di martedì 21 settembre 2021) Per capire i travagli della Lega di cui parlano in questi i giorni i mezzi di informazione, più o meno reali o gonfiati che essi siano, bisogna allargare lo spettro dell'indagine fino a comprendere tutta quell'area che chiamiamo di destra o centrodestra. Un'area che è segnata da una frattura ben precisa fra i cosiddetti "sovranisti" (un termine che fra l'altro ha perso strada facendo ogni significato concettuale se mai uno ne avesse uno) e i liberali o liberal-conservatori. Questa divisione, che è nei fatti stessi, o meglio nelle idee, è stata sempre presente, ma oggi risulta in tutta la sua evidenza per due fattori: uno storico e uno Legato alla nascita di un governo di unità nazionale, seppur sui generis, quale è quello di Mario Draghi. Dal primo punto di vista, il periodo compreso fra la Brexit e la ...

