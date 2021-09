Vestirsi male ora va molto, molto bene (Di martedì 21 settembre 2021) Solo pochi anni fa lo scopo di sfilare sul tappeto rosso era apparire magri, giovani e glamour. Oggi, invece, si è creato un autentico intreccio tra moda e politica e a causa dell'evoluzione degli stilisti delle grandi star in veri e propri demiurghi dell'immagine che li ha resi a loro volta celebri, la semplice bellezza fisica è stata scaraventata fuori dalla finestra. Un vuoto colmato dalle celebrità presenti al recente Met Gala 2021 dove, per esempio, c'era Kim Kardashian brillantemente inguainata nel nero di Balenciaga, una scelta estetica che ha trasformato la donna più visibile e sovraesposta nella storia del mondo in un gigantesco buco nero. Alexandria Ocasio-Cortez indossava un vestito disegnato da Aurora James, di Brother Vellies, su cui era scritto sulla schiena: "Tax the Rich". Un messaggio che è finito online causando una spirale di indignazione e baccano mestamente sfumata ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 settembre 2021) Solo pochi anni fa lo scopo di sfilare sul tappeto rosso era apparire magri, giovani e glamour. Oggi, invece, si è creato un autentico intreccio tra moda e politica e a causa dell'evoluzione degli stilisti delle grandi star in veri e propri demiurghi dell'immagine che li ha resi a loro volta celebri, la semplice bellezza fisica è stata scaraventata fuori dalla finestra. Un vuoto colmato dalle celebrità presenti al recente Met Gala 2021 dove, per esempio, c'era Kim Kardashian brillantemente inguainata nel nero di Balenciaga, una scelta estetica che ha trasformato la donna più visibile e sovraesposta nella storia del mondo in un gigantesco buco nero. Alexandria Ocasio-Cortez indossava un vestito disegnato da Aurora James, di Brother Vellies, su cui era scritto sulla schiena: "Tax the Rich". Un messaggio che è finito online causando una spirale di indignazione e baccano mestamente sfumata ...

