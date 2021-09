Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria sbotta: “Passo da cornuta davanti a tutta Italia” (FOTO) (Di martedì 21 settembre 2021) Vera Miales contro Ainett Stephens A distanza di qualche giorno Vera Miales è tornata a rimproVerare pubblicamente la gieffina Ainett Stephens. La 36enne aveva già criticato la Gatta Nera del Mercante in Fiera, nonostante fosse stato Amedeo Goria ad allungare le mani su di lei. Nella notte di sabato la fidanzata del giornalista sportivo ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 21 settembre 2021)contro Ainett Stephens A distanza di qualche giornoè tornata a rimprore pubblicamente la gieffina Ainett Stephens. La 36enne aveva già criticato la Gatta Nera del Mercante in Fiera, nonostante fosse statoad allungare le mani su di lei. Nella notte di sabato ladel giornalista sportivo ha L'articolo proviene da KontroKultura.

