Venezia | Zanetti non ha dubbi | “Il Milan è la miglior squadra della Serie A”

Advertising

sportli26181512 : Milan-Venezia, Zanetti: 'I rossoneri sono la miglior squadra della Serie A': L'allenatore del Venezia presenta la s… - CalcioNews24 : #Venezia, i convocati di #Zanetti per il #Milan ?? - sportli26181512 : Venezia, i convocati per il Milan: c'è Aramu, presente anche l'ex Caldara: Sono 24 i giocatori convocati da mister… - AnsaVeneto : Venezia: Zanetti, Milan squadra più forte della A. Tecnico veneti, ho il poster di Ibra che mi tira una gomitata… - CalcioNews24 : #Venezia, le parole di mister #Zanetti in conferenza ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Zanetti

L'allenatore delPaoloha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan Paolo, allenatore del, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa ...Commenta per primo Il tecnico delPaoloha parlato alla vigilia del match contro il Milan: 'Ha un'identità abbastanza chiara, è la miglior squadra della Serie A, ha ampiezza, profondità e gioco tra le linee, tutte le ...Gioca a Superscudetto. Momento di forma contrapposto per Venezia e Torino, rivali nel prossimo weekend per la sesta giornata del campionato italiano. La formazione allenata da Zan ...Rossoneri e lagunari tornano ad affrontarsi dopo quasi vent'anni. L'ultimo match nel febbraio del 2002 fu un trionfo per il Diavolo.