Venezia: i convocati di Zanetti per la sfida in casa del Milan

Sono 24 i giocatori convocati da mister del Venezia Paolo Zanetti per la sfida casalinga di domani sera con il Venezia. Questo l'elenco. 

Portieri: Arvidsson Nils, Niki Maenpaa, Filippo Neri. 

Difensori: Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael Svoboda. 

Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Domen Crnigoj, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca. 

Attaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke.

