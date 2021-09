Vaia (Spallanzani) frena sul vaccino ai bambini: «Troppo presto. Non rincorriamo i comunicati delle aziende» (Di martedì 21 settembre 2021) Per Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Spallanzani, è ancora Troppo presto per estendere la campagna vaccinale contro il Coronavirus per i più piccoli. «Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per vaccinare questa popolazione così sensibile». Solo pochi giorni fa il responsabile dei vaccini dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, aveva annunciato l’ipotesi di partire con l’inoculazione ai più piccoli a partire da novembre. «Dobbiamo evitare di rincorrere i comunicati stampa delle aziende» dice Vaia, proprio il giorno dopo l’annuncio di uno studio portato avanti da Pfizer che avevano rilevato alti livelli di sicurezza ed efficacia per la somministrazione dei vaccini anti Covid tra i 5 e gli 11 anni. Il buon senso dice: ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Per Francesco, direttore dell’Istituto, è ancoraper estendere la campagna vaccinale contro il Coronavirus per i più piccoli. «Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per vaccinare questa popolazione così sensibile». Solo pochi giorni fa il responsabile dei vaccini dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, aveva annunciato l’ipotesi di partire con l’inoculazione ai più piccoli a partire da novembre. «Dobbiamo evitare di rincorrere istampa» dice, proprio il giorno dopo l’annuncio di uno studio portato avanti da Pfizer che avevano rilevato alti livelli di sicurezza ed efficacia per la somministrazione dei vaccini anti Covid tra i 5 e gli 11 anni. Il buon senso dice: ...

