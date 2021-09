Vaccino covid, terza dose a oltre 6mila italiani. “Pfizer sicuro tra 5 e 11 anni” (Di martedì 21 settembre 2021) Sono oltre 6mila (6.803) gli italiani che hanno ricevuto la terza dose del Vaccino anti-covid ( pari allo 0,73 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo). Intanto Pfizer-BioNTech fanno sapere che il loro siero è “sicuro per i bambini tra i 5 e gli 11 anni”. Al via ieri la nuova somministrazione di Vaccino anti-covid per le categorie dei fragili. Si tratta di 3 milioni di soggetti a rischio. A giorni, spiega intanto il commissario all’emergenza coronavirus Figliuolo, dovrebbe arrivare il via libera del Cts anche per sanitari, Rsa e over 80. A ricevere la dose aggiuntiva fino a ora sono state 6.803 persone (pari allo 0,73 % della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 settembre 2021) Sono(6.803) gliche hanno ricevuto ladelanti-( pari allo 0,73 % della popolazione oggetto diaggiuntiva/richiamo). Intanto-BioNTech fanno sapere che il loro siero è “per i bambini tra i 5 e gli 11”. Al via ieri la nuova somministrazione dianti-per le categorie dei fragili. Si tratta di 3 milioni di soggetti a rischio. A giorni, spiega intanto il commissario all’emergenza coronavirus Figliuolo, dovrebbe arrivare il via libera del Cts anche per sanitari, Rsa e over 80. A ricevere laaggiuntiva fino a ora sono state 6.803 persone (pari allo 0,73 % della ...

