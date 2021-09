Vaccino covid 5-11 anni, pediatri: “Forse entro Halloween” (Di martedì 21 settembre 2021) Vaccino anti covid per i bambini tra 5 e 11 anni entro Halloween. E’ il pronostico “ottimista” che il presidente della Federazione medici pediatri (Fimp), Paolo Biasci, fa all’Adnkronos Salute. “I risultati” sul Vaccino di Pfizer-BioNTech “sono molto confortanti – afferma -. Del resto finora il Vaccino aveva dato nelle sperimentazioni esiti sempre molto soddisfacenti. Nella fascia d’età 12-18 anni – ricorda il pediatra – aveva dato dei risultati sia in termini di sicurezza sia in termini di efficacia molto elevati, e questo chiaramente è stato il presupposto per andare avanti con le sperimentazioni nelle età dei più piccoli, con risultati molto importanti”. “Adesso – sottolinea Biasci – sappiamo che dovranno lavorare le agenzie ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021)antiper i bambini tra 5 e 11. E’ il pronostico “ottimista” che il presidente della Federazione medici(Fimp), Paolo Biasci, fa all’Adnkronos Salute. “I risultati” suldi Pfizer-BioNTech “sono molto confortanti – afferma -. Del resto finora ilaveva dato nelle sperimentazioni esiti sempre molto soddisfacenti. Nella fascia d’età 12-18– ricorda il pediatra – aveva dato dei risultati sia in termini di sicurezza sia in termini di efficacia molto elevati, e questo chiaramente è stato il presupposto per andare avanti con le sperimentazioni nelle età dei più piccoli, con risultati molto importanti”. “Adesso – sottolinea Biasci – sappiamo che dovranno lavorare le agenzie ...

