Vaccino | 16enne riceve la dose | poco dopo si consuma la tragedia

Leggi su chenews

(Di martedì 21 settembre 2021) Ilcontinua a dividere le persone. Un nuovo caso di morte sopravvenuta in seguito alla somministrazione del siero fa parlare.(AdobeStock)Laquesta volta si èta in America Latina, in Brasile, dove una ragazza di 16 anni, lo ha reso noto il portale di notizie R7, aveva ricevuto la primadi Pfizer lo scorso 25 agosto. In Sudamerica, infatti, è iniziata anche la campagna di somministrazione ai minori. La giovanissima, residente nella città di San Bernardo do Campo, nello Stato di San Paolo, è deceduta per un malore improvviso alcune settimane fa. Il Ministro della Salute brasiliano sospende i vaccini per i minorenni Ha fatto discutere, in Brasile, l’autorizzazione repentina di Pfizer per la vaccinazione dei minorenni. E non è bastata la decisione ...