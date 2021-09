Vaccini terza dose, Figliuolo: “la macchina organizzativa è pronta” (Di martedì 21 settembre 2021) . Il commissario straordinario ha informato sulle prossime fasi della vaccinazione Sono partite le somministrazioni della terza dose di vaccino contro il Covid-19. Si tratta di una dose aggiuntiva destinata alle categorie fragili, le più esposte ai rischi derivanti da una infezione da Covid-19, ma è stata prevista anche una dose booster, da somministrare dopo sei mesi dalla seconda dose. Ha detto il commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo: «La macchina organizzativa è pronta, dopo i “fragili” procederemo con le altre categorie» e ha aggiunto che «poi andremo avanti per chi ha più di 80 anni, gli ospiti delle Rsa e i sanitari in modo da meglio preservare chi più ne ha bisogno». Leggi anche: MARIANO CANNIO HA ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 settembre 2021) . Il commissario straordinario ha informato sulle prossime fasi della vaccinazione Sono partite le somministrazioni delladi vaccino contro il Covid-19. Si tratta di unaaggiuntiva destinata alle categorie fragili, le più esposte ai rischi derivanti da una infezione da Covid-19, ma è stata prevista anche unabooster, da somministrare dopo sei mesi dalla seconda. Ha detto il commissario straordinario, il generale Francesco Paolo: «La, dopo i “fragili” procederemo con le altre categorie» e ha aggiunto che «poi andremo avanti per chi ha più di 80 anni, gli ospiti delle Rsa e i sanitari in modo da meglio preservare chi più ne ha bisogno». Leggi anche: MARIANO CANNIO HA ...

