Vaccini: Bari raggiunge 'immunità di comunità',90% copertura (Di martedì 21 settembre 2021) A Bari città nove cittadini su dieci hanno già fatto la prima dose di vaccino anti - Covid e otto su dieci sono vaccinati totalmente. È stato così raggiunto, nel capoluogo, l'obiettivo di copertura di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Acittà nove cittadini su dieci hanno già fatto la prima dose di vaccino anti - Covid e otto su dieci sono vaccinati totalmente. È stato così raggiunto, nel capoluogo, l'obiettivo didi ...

