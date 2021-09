Va per scattare alcune fotografie alle cascate sul Torrente Torre e perde l’orientamento (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un appassionato di fotografia del 1945 dell’hinterland udinese ha chiamato poco prima delle 14 il Nue112 chiedendo aiuto dopo aver perso l’orientamento nella zona delle cascate di Ciseriis, nel tarcentino. L’uomo si era recato sul posto per scattare delle fotografie alle cascate e poi si era spostato sul versante dove passa il sentiero delle cascate seguendo una traccia dismessa seguita dai locali che conduce a monte della diga di Ciseriis. Ad un certo punto è scivolato e proseguendo è arrivato fino sul letto del fiume Torre dove ha attraversato il corso d’acqua verso la statale fermandosi nei pressi della località Pradielis dove, preso da sfinimento e dai crampi, sentendosi smarrito ha chiesto aiuto. La Sores ha allertato la stazione ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un appassionato di fotografia del 1945 dell’hinterland udinese ha chiamato poco prima delle 14 il Nue112 chiedendo aiuto dopo aver personella zona delledi Ciseriis, nel tarcentino. L’uomo si era recato sul posto perdellee poi si era spostato sul versante dove passa il sentiero delleseguendo una traccia dismessa seguita dai locali che conduce a monte della diga di Ciseriis. Ad un certo punto è scivolato e proseguendo è arrivato fino sul letto del fiumedove ha attraversato il corso d’acqua verso la statale fermandosi nei pressi della località Pradielis dove, preso da sfinimento e dai crampi, sentendosi smarrito ha chiesto aiuto. La Sores hartato la stazione ...

