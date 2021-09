Urbino | delitto Lulli | attesa per il processo La madre | ' Ambera trappola per Ismaele | voglio giustizia'

(Di martedì 21 settembre 2021)- Sarà ildei processi quello che domani si terrà, alle ore 10, nel Tribunale dicontroSaliji, ex fidanzata di Igli Meta. Igli Meta e Mario Mema, albanesi, allora ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Urbino delitto

corriereadriatico.it

- Sarà il processo dei processi quello che domani si terrà, alle ore 10, nel Tribunale dicontro Ambera Saliji, ex fidanzata di Igli Meta. Igli Meta e Mario Mema, albanesi, allora rispettivamente di 19 e 20 anni, residenti in Urbania, sono gli esecutori ed assassini di Ismaele Lulli ...E, ancora, il giallo della storica dell'arte Paola Bonifacio IlWinckelmann. La tragica ...il docente e critico cinematografico Carlo Montanaro e Alessandra Calanchi dell'Università di, ...URBINO - Sarà il processo dei processi quello che domani si terrà, alle ore 10, nel Tribunale di Urbino contro Ambera Saliji, ex fidanzata di Igli Meta. Igli Meta e Mario ...