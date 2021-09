Un’operazione contro la criminalità organizzata ha svelato un grosso giro di frodi online (Di martedì 21 settembre 2021) Cybersecurity (Getty Images)Anche la mafia sta sfruttando il digitale per perseguire i suoi intenti criminali. Le attività restano le stesse, cioè truffe, estorsioni, rapine, riciclaggio o traffico di droga, ma il teatro d’azione si è spostato online. È questo lo scenario che si sono trovate davanti le polizie di Italia e Spagna, che in Un’operazione coordinata dalla polizia europea (Europol), hanno smantellato una rete criminale con base alle Canarie, arrestando 106 persone, la maggior parte delle quali di nazionalità italiana e, secondo quanto riferisce la Policía nacional, legata a clan della camorra e della Sacra corona unita. Il gruppo faceva affidamento, tra le altre cose, anche su esperti di attacchi informatici o di criptovalute, in grado di portare avanti attacchi di phishing e riciclare il denaro online. Una serie di nuove ... Leggi su cityroma (Di martedì 21 settembre 2021) Cybersecurity (Getty Images)Anche la mafia sta sfruttando il digitale per perseguire i suoi intenti criminali. Le attività restano le stesse, cioè truffe, estorsioni, rapine, riciclaggio o traffico di droga, ma il teatro d’azione si è spostato. È questo lo scenario che si sono trovate davanti le polizie di Italia e Spagna, che incoordinata dalla polizia europea (Europol), hanno smantellato una rete criminale con base alle Canarie, arrestando 106 persone, la maggior parte delle quali di nazionalità italiana e, secondo quanto riferisce la Policía nacional, legata a clan della camorra e della Sacra corona unita. Il gruppo faceva affidamento, tra le altre cose, anche su esperti di attacchi informatici o di criptovalute, in grado di portare avanti attacchi di phishing e riciclare il denaro. Una serie di nuove ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morta, a 27 anni Martina Luoni, la giovane di Solaro, paziente oncologica che è stata una delle testimonial anti… - MiTE_IT : #Cingolani:'400 giovani saranno a #Milano da tutto il mondo come se fossero un’unica grande nazione per lavorare a… - myrosycandy : RT @fabrizio19651: #Renzi è proprio un mago. Quasi un anno dopo la scellerata operazione contro il Conte 2, @GiuseppeConteIT riempie le pi… - CdT_Online : Nel 1990 il Comune inviò a Ghipes, in Romania, 85 quintali di vestiti, cibo e medicinali raccolti in una settimana… - SNPAmbiente : RT @ArpaCampania: ?? Anche Arpa #Campania nell'operazione di controllo straordinario interforze contro la gestione illecita dei rifiuti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’operazione contro Un operazione contro la criminalità organizzata ha svelato un grosso giro di frodi online Wired.it