Uno Zappacosta da nazionale trascina l’Atalanta contro il Sassuolo, da rivedere Toloi (Di martedì 21 settembre 2021) Musso 6,5 : Si conferma il miglior acquisto del mercato anche quando non deve fare gli straordinari. Semplicità nelle uscite alte a diffondere tranquillità . Per lui ovazione da “ A guardia di una fede “ lo striscione che non si vede più. Toloi 5,5 : Non ha il passo di Boga, Non è colpa sua perché marcatore puro non si diventa. Grave errore in ripartenza al 35’, Dionisi gli fa un piacere quando lo toglie . Demiral 7 : Per non fare rimpiangere il suo predecessore non risparmia le maniere forti. Roccia. Djimsiti 6 : A lui si chiede sempre una gara di sostanza, prima a difendere perché accompagnare non è sempre il suo mantra. Deve limitare Berardi , non sempre ci riesce e in compagnia di Gosens gli lascia lo spazio per il gol alla fine del primo tempo. Zappacosta 7 : Da nazionale, generoso in avvio quando rinuncia al tiro per servire i ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021) Musso 6,5 : Si conferma il miglior acquisto del mercato anche quando non deve fare gli straordinari. Semplicità nelle uscite alte a diffondere tranquillità . Per lui ovazione da “ A guardia di una fede “ lo striscione che non si vede più.5,5 : Non ha il passo di Boga, Non è colpa sua perché marcatore puro non si diventa. Grave errore in ripartenza al 35’, Dionisi gli fa un piacere quando lo toglie . Demiral 7 : Per non fare rimpiangere il suo predecessore non risparmia le maniere forti. Roccia. Djimsiti 6 : A lui si chiede sempre una gara di sostanza, prima a difendere perché accompagnare non è sempre il suo mantra. Deve limitare Berardi , non sempre ci riesce e in compagnia di Gosens gli lascia lo spazio per il gol alla fine del primo tempo.7 : Da, generoso in avvio quando rinuncia al tiro per servire i ...

Advertising

twothovsandone : Nulla ho fatto uno screen a caso e Zappacosta per me è un meme in questo screen non chiedetemi perché - Rodo97asroma : @calledope Pure su Mahele Zappacosta ti dico secondo me ti sei occupato uno slot inutilmente - agabriele : @alexfrosio Verissimo, per pigrizia direi. E non vale solo per passaggi al portiere ma anche dei terzini (ricordo u… - _CalcioItaliano : Zappacosta non mi pare più uno da Atalanta #VillarrealAtalanta -