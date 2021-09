“Uno fidanzato per finta, l’altro gay”. GF Vip 6, è già tempo di bombe sui due concorrenti (Di martedì 21 settembre 2021) Il ‘GF Vip 6? è entrato ormai nel vivo e sta già succedendo di tutto nella Casa più spiata d’Italia. Al centro delle polemiche soprattutto Amedeo Goria, accusato di essersi avvicinato un po’ troppo ad Ainett Stephens. Ma c’è anche tanto altro, infatti è arrivata una confessione da parte di Tommaso Eletti, il quale ha rivelato di aver avuto problematiche con la droga in passato. E anche Raffaella Fico si è aperta maggiormente, raccontando alcuni aneddoti riguardanti il suo passato con Balotelli. A proposito della showgirl, questo quanto svelato: “Andai a casa sua, lui era con gli amici, il fratello e la mamma. Non mi aprì e chiamò la polizia. Andai via con la polizia e la mia bambina”. In quel periodo portava in grembo Pia, la loro bambina, ma all’epoca il calciatore rifiutava la gravidanza. “Eravamo giovani e abbiamo fatto tanti sbagli entrambi”, ha poi aggiunto visibilmente scossa, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Il ‘GF Vip 6? è entrato ormai nel vivo e sta già succedendo di tutto nella Casa più spiata d’Italia. Al centro delle polemiche soprattutto Amedeo Goria, accusato di essersi avvicinato un po’ troppo ad Ainett Stephens. Ma c’è anche tanto altro, infatti è arrivata una confessione da parte di Tommaso Eletti, il quale ha rivelato di aver avuto problematiche con la droga in passato. E anche Raffaella Fico si è aperta maggiormente, raccontando alcuni aneddoti riguardanti il suo passato con Balotelli. A proposito della showgirl, questo quanto svelato: “Andai a casa sua, lui era con gli amici, il fratello e la mamma. Non mi aprì e chiamò la polizia. Andai via con la polizia e la mia bambina”. In quel periodo portava in grembo Pia, la loro bambina, ma all’epoca il calciatore rifiutava la gravidanza. “Eravamo giovani e abbiamo fatto tanti sbagli entrambi”, ha poi aggiunto visibilmente scossa, ...

Gianni95789508 : @trashbiccis Accusato di volersi mettere in mostra siamo al ridicolo ha mantenuto a casa sua per sei mesi una, pens… - luciarxx : Io non voglio un fidanzato, io voglio uno psichiatra - ToxiIia : già nel vederli mi mette noia.. Teddy si meriterebbe molto di più rispetto ad uno che si è sposato mezzo… - mancerompe : uno che continua a chiamarti nonostante tu gli dica di non farlo, che ti segue ovunque e che dice a tutti di essere… - nuvolanza : Chissà in 9 mesi se uno si può considerare fidanzato o no... Se può dirlo agli amici o no.. #gfvip -