Ungheria | insulti razzisti a giocatori inglesi | da Fifa 1 gara a porte chiuse

(Di martedì 21 settembre 2021) Laha deciso che l’giocherà la sua prossima partita di qualificazione ai Mondiali senza spettatori come sanzione per glida parte dei suoi tifosi contro idell’Inghilterra a Budapest. La Federazione ungherese è stata anche multata di 200.000 franchi svizzeri, una delle più pesanti sanzioni pecuniarie comminate a un Paese dall’organo di governo mondiale. La squadra magiara rischia poi di giocare un’altra partitasenza spettatori se ci saranno futuri episodi di razzismo. La secondada giocare aè sospesa per un periodo di prova di due anni. L’affronterà quindi l’Albania anella sua prossima partita di ...

Per questo, il Comitato ha deciso che siano disputate senza spettatori le prossime due partite interne dell'Ungheria nelle competizioni Fifa, sospendendo la seconda per un periodo di prova di due anni. La Fifa sanziona l'Ungheria dopo gli insulti razzisti ai calciatori inglesi: prossima partita di qualificazione ai Mondiali a porte chiuse.