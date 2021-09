Unai Simon | «Estate indimenticabile L’Athletic Bilbao è un “equipazo”»

(Di martedì 21 settembre 2021), portiere spagnolo del, si è raccontato in un’intervista concessa ai canali ufficiali de La Liga In un’intervista ufficiale ai canali de La Liga,si è raccontato tra passato, presente e futuro cone la Nazionale spagnola: NAZIONALE – «Non mi sarei neanche aspettato di debuttare nelo nella Nazionale spagnola, ma alla fine ce l’ho fatta. Il ct Luis Enrique mi ha dato fiducia e dopo l’Europeo sono arrivate anche le Olimpiadi. Ho vissuto un’». ATHLETIC– «Ho sempre preso le cose con responsabilità, ma sono un essere umano e penso quindi a godermi al massimo tutto quello che mi capita. ...

QUI SPAGNA - Luis Enrique dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare contra i pali, reparto arretrato formato da Azpilicueta e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre ...... da Busquets a Morata sono diversi i nomi che potrebbero tornare in auge questa sera, mentre in difesa i riferimenti dovrebbero essere ancora Azpilicueta e il portiere. PRONOSTICO E QUOTE ...Protagonista di un buon Europeo, Unai Simon si trova nella posizione di essere uno dei portieri emergenti più interessanti del panorama internazionale.Terzo pari consecutivo e secondo 0-0 di fila per gli uomini di Simeone. Col Bilbao palo di Marcos Llorente, espulsione di Joao Felix e occasioni divorate da Iñaki Williams e Villalibre ...