Una strada per il giudice Livatino, Mastella: "Giusto ricordo, Libera? Aderisco al Patto" (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Questa mattina, nel giorno del trentunesimo anno dal suo vile assassinio, abbiamo intitolato una strada di Benevento al giudice Rosario Angelo Livatino, magistrato assassinato dalla Stidda ad Agrigento il 21 settembre 1990, un martire vittima della crudeltà mafiosa, venerato come beato dalla Chiesa Cattolica. Livatino è stato un giudice rigoroso, coraggioso e instancabile nella sua azione di lotta alla mafia. Ha rappresentato lo Stato nella sua funzione di difesa della legalità. Il suo esempio va tenuto vivo, oggi gli rendiamo omaggio. È un dovere morale di ciascuno coltivare la memoria di tutte le vittime della mafia. In virtù di questa alta convinzione ho aderito al Patto con la Buona Politica "100 passi in 100 giorni" promosso dall'Associazione ...

