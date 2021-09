Un Posto al Sole, anticipazioni 22 settembre: Franco risolve il caso? (Di martedì 21 settembre 2021) anticipazioni Un Posto al Sole puntata 22 settembre. Franco sta indagando per risolvere il caso di Susanna e trova una pista inaspettata. Franco trova una pista (via screenshot)Niko e Franco hanno deciso di portare avanti delle indagini parallele a quelle che sta svolgendo la Polizia. Il figlio ed il cognato di Renato Poggi hanno in mente un solo obiettivo: scagionare il nonno di Jimmy e Bianca. La sua innocenza vacilla agli occhi degli inquirenti a causa di alcuni comportamenti sospetti, ma la sua famiglia crede in lui e nella sua non colpevolezza. Intanto, Adele è stremata e Giulia le ha offerto il suo aiuto nonostante le remore di Franco ed Angela. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 settembre 2021)Unalpuntata 22sta indagando perre ildi Susanna e trova una pista inaspettata.trova una pista (via screenshot)Niko ehanno deciso di portare avanti delle indagini parallele a quelle che sta svolgendo la Polizia. Il figlio ed il cognato di Renato Poggi hanno in mente un solo obiettivo: scagionare il nonno di Jimmy e Bianca. La sua innocenza vacilla agli occhi degli inquirenti a causa di alcuni comportamenti sospetti, ma la sua famiglia crede in lui e nella sua non colpevolezza. Intanto, Adele è stremata e Giulia le ha offerto il suo aiuto nonostante le remore died Angela. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le ...

