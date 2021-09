Un nuovo modo di comunicare la bellezza Italiana. Parla Casati (Velasca) (Di martedì 21 settembre 2021) Innovazione, made in Italy e start up. Enrico Casati, co-founder di Velasca, racconta le sfide dell’artigianato oggi in Italia e i progetti per il futuro, con un occhio al ricambio generazionale. “La maggior parte delle persone che fanno artigianato è avanti con l’età. Questo è il vero problema dato che il sistema moda del made in Italy si basa sulla manualità e rischiamo di perdere questa nostra eccellenza senza un ricambio all’altezza del nostro saper fare”. A che punto è l’artigianato in Italia? A lungo ci siamo “dimenticati” che il nostro Paese è un punto di eccellenza del ben fatto artigianale. Anche se in Italia abbiamo gli artigiani migliori che lavorano la pelle, quando abbiamo iniziato l’avventura di Velasca nel 2013 i calzaturifici italiani erano in grande difficoltà. Erano gli anni della crisi del debito e i consumi erano ... Leggi su formiche (Di martedì 21 settembre 2021) Innovazione, made in Italy e start up. Enrico, co-founder di, racconta le sfide dell’artigianato oggi in Italia e i progetti per il futuro, con un occhio al ricambio generazionale. “La maggior parte delle persone che fanno artigianato è avanti con l’età. Questo è il vero problema dato che il sistema moda del made in Italy si basa sulla manualità e rischiamo di perdere questa nostra eccellenza senza un ricambio all’altezza del nostro saper fare”. A che punto è l’artigianato in Italia? A lungo ci siamo “dimenticati” che il nostro Paese è un punto di eccellenza del ben fatto artigianale. Anche se in Italia abbiamo gli artigiani migliori che lavorano la pelle, quando abbiamo iniziato l’avventura dinel 2013 i calzaturifici italiani erano in grande difficoltà. Erano gli anni della crisi del debito e i consumi erano ...

