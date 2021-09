Un contagio su due adesso è tra i bambini: “Il vaccino li proteggerà” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli esperti spiegano: “Tra i piccoli la malattia è più lieve, ma il rischio di mortalità non è azzerato”. E invitano alla cautela dopo i dati di Pfizer sulla fascia 5-11: “Bene, ma ora aspettiamo l’ok dell’Aifa” Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli esperti spiegano: “Tra i piccoli la malattia è più lieve, ma il rischio di mortalità non è azzerato”. E invitano alla cautela dopo i dati di Pfizer sulla fascia 5-11: “Bene, ma ora aspettiamo l’ok dell’Aifa”

Advertising

repubblica : Un contagio su due adesso è tra i bambini: “Il vaccino li proteggerà” [di Michele Bocci] - jojima96 : @LaGrevia Ma sono due cose che hanno funzioni completamente diverse, il vaccino impatta sulla gravità del contagio… - FredMosby_ : @Jade___Mermaid Per me è ipocrisia. È vero che due cose sbagliate non ne fanno una giusta e sono d'accordo con te c… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Appello per il vaccino. Pediatri: “Numero molto alto di bambini che stanno male”. Un contagio su due tra i più piccoli https:… - e_romanzi : @Cartabellotta @GIMBE @Cittadinanzatti Io credo che sia più probabile un contagio sui mezzi pubblici per andare a s… -