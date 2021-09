UFFICIALE - Udinese multata per i cori discriminatori contro Napoli: la nota del Giudice Sportivo (Di martedì 21 settembre 2021) Con un comunicato emanato dalla Lega Serie A, il Giudice Sportivo ha ufficializzato di aver multato l'Udinese in seguito ai cori discriminatori uditi ieri durante la sfida tra bianconeri e Napoli. Di seguito quanto riportato: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Udinese per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) Con un comunicato emanato dalla Lega Serie A, ilha ufficializzato di aver multato l'in seguito aiuditi ieri durante la sfida tra bianconeri e. Di seguito quanto riportato: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonatoinsultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".

