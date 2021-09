(Di martedì 21 settembre 2021) «, l’Europa delle grandi cattedrali e dei luoghi di spiritualità». Per Silvioè questo il Partito Popolare. Parole che il fondatore di Forza Italia ha pronunciato nel corso del suo intervento (in videocollegamento) con il summit del Ppe a Roma. L’ex-premier ha ricordato Konrad Adenaeur, Robert Schuman e Alcide De Gasperi. Furono loro, ha ricordato, ad avere «il coraggio e la lungimiranza di compiere i primi passi del processo di unificazione europea». Una visione nella qualedice di riconoscersi pienamente. Quei «grandi statisti del dopoguerra», rivendica l’ex-premier, «avevano la nostra stessa cultura, la nostra stessa formazionee liberale». E ancora: «Chi ha conosciuto le grandi tragedie del ...

Advertising

zazoomblog : Ue Berlusconi rilancia il popolarismo europeo: «È il Ppe l’erede dell’Europa cristiana» - #Berlusconi #rilancia… - SecolodItalia1 : Ue, Berlusconi rilancia il popolarismo europeo: «È il Ppe l’erede dell’Europa cristiana» - GruppoFICamera : RT @mandelli_andrea: L’intervento di @berlusconi al bureau #PPE rilancia una Ue pienamente protagonista dello scenario internazionale e cap… - AlessandraPredo : RT @mandelli_andrea: L’intervento di @berlusconi al bureau #PPE rilancia una Ue pienamente protagonista dello scenario internazionale e cap… - UBrignone : RT @mandelli_andrea: L’intervento di @berlusconi al bureau #PPE rilancia una Ue pienamente protagonista dello scenario internazionale e cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi rilancia

Secolo d'Italia

... sardine, spigole, pajate, arancini e tagliatelle È lunga la serie di accordi tra partiti siglati al ristorante o a casa di qualche leader: D'Alema,, Bossi, Renzi, Fini. Fino a Conte con ...Che indica nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella 'un esempio da seguire' el'... La novità è che dall'altra parte non c'è più il centrodestra diche era comunque legato ...Come promesso, Silvio Berlusconi interverrà al vertice Ppe tramite video, come suggerito dai medici per evitare eccessivi affaticamenti ...La verifica al Saloon di San Chiaffredo tra le quattro liste della giunta Borgna si è concentrata sugli aspetti tecnico-amministrativi. Nessun nome. “Indicare un sindaco dieci mesi prima – è stato det ...