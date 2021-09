Udinese-Napoli 0-4, pagelle / E’ ufficialmente nato lo spallettismo (Di martedì 21 settembre 2021) OSPINA. Fino all’89’ i bianconeri di Udine non tirano in porta e così ci pensa lui a crearsi un pericolo, con quella pelota donata a Deulofeu. Almeno per il momento, Ospinik non è granché con la palla tra i piedi, ma questo lunedì la Dacia Arena è il fonte battesimale dello spallettismo e anche il lavacro dell’orrido passato del veleno e dunque le critiche sono soverchie, Ilaria cara – senza voto Non ho capito se è stata dovuta a disattenzione o ad incoscienza quella follia a inizio partita, ma è tutto così bello, Fabrizio, che diventa un dettaglio – sv DI LORENZO. Stasera il mattatore della fascia sta a sinistra e a destra l’Euroappuntato deve solo gestire e vigilare e talvolta accompagnare Na-Politano – 6 Mantiene la barra dritta senza strafare seguendo sempre l’azione con attenzione – 6 RRAHMANI. Il mago pelato in panca inventa nuovi schemi sui calci piazzati e i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 settembre 2021) OSPINA. Fino all’89’ i bianconeri di Udine non tirano in porta e così ci pensa lui a crearsi un pericolo, con quella pelota donata a Deulofeu. Almeno per il momento, Ospinik non è granché con la palla tra i piedi, ma questo lunedì la Dacia Arena è il fonte battesimale delloe anche il lavacro dell’orrido passato del veleno e dunque le critiche sono soverchie, Ilaria cara – senza voto Non ho capito se è stata dovuta a disattenzione o ad incoscienza quella follia a inizio partita, ma è tutto così bello, Fabrizio, che diventa un dettaglio – sv DI LORENZO. Stasera il mattatore della fascia sta a sinistra e a destra l’Euroappuntato deve solo gestire e vigilare e talvolta accompagnare Na-Politano – 6 Mantiene la barra dritta senza strafare seguendo sempre l’azione con attenzione – 6 RRAHMANI. Il mago pelato in panca inventa nuovi schemi sui calci piazzati e i ...

