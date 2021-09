Udinese Napoli 0-4. Le parole di Gotti al termine della gara (Di martedì 21 settembre 2021) Il Napoli vince in trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese. 4 i gol subiti dalla squadra di Gotti. (24? Osimhen, 35? Rrahmani, 52? Koulibaly 84? Lozano) Al termine della sconfitta subita ad opera del Napoli, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: “Entrambi i gol del primo tempo sono frutto di errori ingenui per come siamo abituati. Non ho molto da dire dal punto di vista dell’atteggiamento e della voglia di giocarsela, ho qualcosa da dire invece sulla forza del Napoli non solo nell’andare in vantaggio ma anche nella gestione del risultato senza mai scomporsi. Hanno giocato da grande squadra. Aspetti positivi? L’unica cosa è che alcuni giocatori più giovani che devono ancora ... Leggi su udine20 (Di martedì 21 settembre 2021) Ilvince in trasferta alla Dacia Arena contro l’. 4 i gol subiti dalla squadra di. (24? Osimhen, 35? Rrahmani, 52? Koulibaly 84? Lozano) Alsconfitta subita ad opera del, il tecnico bianconero Lucaha parlato ai microfoni diTv: “Entrambi i gol del primo tempo sono frutto di errori ingenui per come siamo abituati. Non ho molto da dire dal punto di vista dell’atteggiamento evoglia di giocarsela, ho qualcosa da dire invece sulla forza delnon solo nell’andare in vantaggio ma anche nella gestione del risultato senza mai scomporsi. Hanno giocato da grande squadra. Aspetti positivi? L’unica cosa è che alcuni giocatori più giovani che devono ancora ...

