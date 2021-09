Turchia: il Besiktas, avanti 3-0, si fa raggiungere dall’Adana Demirspor sul 3-3. Balotelli entra e guida la rimonta (Di martedì 21 settembre 2021) Clamoroso harakiri del Besiktas di Pjanic nella Super Lig turca. La compagine bianconera, si è fatta rimontare 3 gol dall’Adana Demirspor di Balotelli e mister Montella. Besiktas che aveva chiuso la gara grazie alle reti di Montero, Josef e Ylmaz al 52?. Gara finita fino a quando Montella non fa entrare Balotelli. E gli ospiti si svegliano, trovando prima la rete del 1-3 con Vargas, poi lo stesso Balotelli insacca il gol del 2-3 e al 97?. il clamoroso pareggio di Assombalonga che ha mandato in visibilio Montella e i suoi. Foto: Twitter Adana Demirspor L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Clamoroso harakiri deldi Pjanic nella Super Lig turca. La compagine bianconera, si è fattare 3 goldie mister Montella.che aveva chiuso la gara grazie alle reti di Montero, Josef e Ylmaz al 52?. Gara finita fino a quando Montella non fare. E gli ospiti si svegliano, trovando prima la rete del 1-3 con Vargas, poi lo stessoinsacca il gol del 2-3 e al 97?. il clamoroso pareggio di Assombalonga che ha mandato in visibilio Montella e i suoi. Foto: Twitter AdanaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

