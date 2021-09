Trombe d’aria in Pianura Padana: ecco i tornado che hanno sconvolto la Lombardia (Di martedì 21 settembre 2021) ? Almeno cinque Trombe d’aria sul territorio lombardo. Altri due registrati nella Bassa Padana, al confine con l’Emilia Romagna. È il bilancio degli eventi meteorologici estremi che domenica 19 settembre hanno sconvolto la Pianura Padana. Nessun ferito ma tanti danni ad abitazioni, infrastrutture e beni materiali. Case scoperchiate, auto distrutte e allagamenti si sono registrati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 settembre 2021) ? Almeno cinquesul territorio lombardo. Altri due registrati nella Bassa, al confine con l’Emilia Romagna. È il bilancio degli eventi meteorologici estremi che domenica 19 settembrela. Nessun ferito ma tanti danni ad abitazioni, infrastrutture e beni materiali. Case scoperchiate, auto distrutte e allagamenti si sono registrati L'articolo proviene da Inews.it.

