Trieste, arrestato il candidato sindaco no vax dopo una rissa all'ufficio postale (Di martedì 21 settembre 2021) Il candidato sindaco di Trieste Ugo Rossi è stato arrestato dai carabinieri per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, dopo essere stato coinvolto in disordini davanti ad un ... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) IldiUgo Rossi è statodai carabinieri per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate,essere stato coinvolto in disordini davanti ad un ...

